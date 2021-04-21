Депутаты спорят о принятии законопроекта об открытии казино на Иссык-Куле

Сегодня депутаты парламента поддержали законопроект об открытии казино на Иссык-Куле.

За законопроект в первом чтении проголосовали 68 депутатов, против — 23.

Несколько нардепов просили вновь поставить документ на голосование. Депутат Торобай Зулпукаров заявил, что, возможно, некоторые его коллеги ошиблись.

«Я смотрю на некоторых депутатов, которые держат орозо, и удивляюсь. Я верю, что они ошиблись», — сказал Торобай Зулпукаров.

Инициатор законопроекта Дастан Джумабеков ответил, что повторное голосование нарушит регламент.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.