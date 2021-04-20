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Власть

Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал самые коррумпированные госорганы страны

В Кыргызстане в 2020 году зарегистрировано 42 преступления коррупционной направленности. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, прокуратура зарегистрировала в ЕРПП 7 фактов, ГКНБ — 32, ГСБЭП — 3.

«Первым в списке идет ГРС, затем Минтранс, МВД, Министерство образования и науки. После них идет Министерство труда и социального развития. Эти госорганы больше всех работают с населением. Они больше всех оказывают услуги населению. Есть ведомства, которые пока не вошли в список, но надо отметить, что все госорганы погрязли в коррупции», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190756/
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