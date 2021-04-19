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Власть

Улукбек Марипов взял под свой контроль реабилитацию дороги Ош — Баткен — Исфана

Премьер-министр Улукбек Марипов взял под контроль ход реализации проекта по реабилитации участка автодороги Ош — Баткен — Исфана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект реализуется в Ошской и Джалал-Абадской областях и предусматривает два компонента: реабилитацию участка автодороги Ош —Баткен — Исфана с 28-го по 75-й километр и предотвращение стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек — Ош. Сейчас консультационной компанией Central Consultant Inc ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации, тендерных документов для отбора подрядчика и надзора за строительством. Из-за коронавируса были задержки в реализации проекта.

«В ближайшее время будет завершен процесс согласования тендерных документов и начнется отбор подрядчика. Примерно к сентябрю-октябрю отберут подрядчика и начнутся строительные работы», — пообещали в кабмине.

Донором проекта является Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA). Сумма кредита составляет 11,915 миллиарда японских йен (примерно $116,47 миллиона). Из бюджета на проект выделят 1 миллиард 727 миллионов японских йен (примерно $16,88 миллиона).
Ссылка: https://24.kg/vlast/190584/
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