МВД инициирует наказание за политическую рознь. Что это означает, непонятно

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносится понятие «о возбуждении политической розни». Инициатором выступает правительство. Эту поправку в числе прочих сегодня рассматривает парламент.

По словам депутата Дастана Бекешева, эта инициатива МВД вызывает обеспокоенность.

«В России по этой статье посадили 16-летнего парня, он критиковал Путина в Telegram-канале. У нас тоже так будет? Но ведь должна быть политическая борьба. Люди по-разному выражают свое мнение. Если завтра что-нибудь скажем про президента, покажем несогласие, нас сразу объявят политическим экстремистом?» — спросил он и предложил этот пункт исключить, оставив другие.

Проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс)» содержит корректировки об экстремистcкой деятельности.

Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, экстремистская деятельность сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни.

В обосновании чиновники поясняют, что поправка является приведением уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, Законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также совершенствованием уголовно-правовых норм за вербовку, склонение в деятельность экстремистских организаций и ответственностью за финансирование экстремистской деятельности.

Однако представитель МВД не смог объяснить, что подразумевается под определением «политическая рознь».

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев лишь отметил, что надо привлекать к ответственности не за комментарии, а за действия.