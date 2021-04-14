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Власть
Сюжет: COVID-19

При ухудшении эпидситуации создадут штабы по координации деятельности волонтеров

При ухудшении эпидемиологической ситуации могут быть созданы штабы по координации деятельности волонтеров. Об этом на встрече с волонтерами в столичном муниципалитете сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Он отметил, что пока необходимости привлечения добровольцев нет. «Сегодня у государства достаточно сил и средств, коек, медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. Но если распространение пойдет сильно и люди массово начнут болеть, могут потребоваться дополнительные силы, чтобы более плавно пройти этот период», — сказал он.

Артем Новиков попросил волонтерские организация не предпринимать самостоятельных действий. «Нам важна координация. Сделаем единый реестр, он будет сформирован в Минздраве. В случае обострения ситуации будет создан городской штаб, который будет координировать деятельность волонтеров. Мы должны распланировать все силы, чтобы исключить возможное дублирование. Пока эпидситуация непростая, но контролируемая. Надеемся, что не придется вас задействовать», — сказал он.

В то же время Артем Новиков добавил, что сейчас наблюдается тенденция, что граждане перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. «Но наша безопасность зависит от каждого, от всех нас. От того, как мы будем соблюдать эти меры, зависит будущее», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190104/
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