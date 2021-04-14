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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК требует от кандидатов-мужчин прекратить давить на женщин, прошедших в кенеш

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК КР требует от мужчин-кандидатов в депутаты в селе Орок Сокулукского района прекратить оказывать давление на женщин, претендующих на мандаты депутатов.

Отметим, что мужчины требуют, чтобы женщины отказались от мандатов.

Уточняется, что 11 апреля после завершения голосования отдельные мужчины-кандидаты в депутаты Орокского айыльного кенеша Сокулукского района Чуйской области (УИК № 7406) стали возмущаться, что в кенеш прошли женщины.

Сотрудники милиции взяли объяснительные у участников инцидента. Совместно с председателем избирательной комиссии проведена разъяснительная работа по нормам законодательства с жителями.

Следственные мероприятия продолжаются.

По Орокскому айыльному кенешу Сокулукского района образовано четыре избирательных округа. Всего в айыльном кенеше 21 депутат.

По каждому избирательному округу зарезервировано не менее 30 процентов мандатов для женщин:

  • в округе № 1 — 2 мандата из 5;
  • в округе № 2 — 2 мандата из 5;
  • в округе № 3 — 2 мандата из 4;
  • в округе № 4 — 3 мандата из 7.

На выборах депутатов Орокского айыльного кенеша зарегистрировали 67 кандидатов, из них 24 — женщины.

11 апреля прошли местные выборы в 28 городах и 420 аймаках Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190009/
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