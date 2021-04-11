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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Оше зарегистрирован факт подкупа: домком назвал партию и просил голосовать

В Оше зарегистрировали факт подкупа избирателей. Об этом сообщили в УВД города.

По его данным, в милицию поступила информация о том, что агитаторы одной из партий пытались подкупить избирателей.

Во время разбирательства свидетель рассказал, что домком одного из многоэтажных домов передала ему 1 тысячу сомов и попросила проголосовать за названную ею партию. Позже деньги избиратель передал следователям в качестве вещественного доказательства.

В свою очередь домком опровергает факт передачи денег, но признала, что является агитатором.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Следственные мероприятия продолжаются по статье 192 «Подкуп избирателей» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189580/
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