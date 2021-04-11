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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Кандидат «Социал-демократов» стала наблюдателем: это нарушение

Кандидат от партии «Социал-демократов Кыргызстана» Нургуль Кожомбердиева пришла на участок № 1047 в Бишкеке с направлением, в котором говорится, что она наблюдатель. Это нарушение закона. Об этом 24.kg сообщили независимые наблюдатели.

В ходе предварительного разбирательства также стало известно, что социал-демократ Нургуль Кожомбердиева является домкомом на этом же участке. Наблюдатели подали жалобу, данные отправлены в ТИК столицы.

Сегодня в Бишкеке, Оше и еще 26 городах и 420 аймаках проходят выборы депутатов местных кенешей. А также проходит референдум по принятию проекта новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189522/
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