Выборы в БГК. ТИК отменила регистрацию кандидата «Ата Журт Кыргызстан»

Бишкекская ТИК отменила регистрацию кандидата партии «Ата Журт Кыргызстан» Талантбека уулу Нургазы. Решение принято на основании материалов ГКНБ.

Уточняется, что у теперь уже бывшего претендента на мандат имеется свой песчаный карьер в селе Байтик. Грузовики с щебнем приезжали в жилмассив «Арча-Бешик», где живет Талантбек уулу Нургазы. Следователи в ходе досудебного производства доказали, что щебень использовался для благоустройства двора. В ТИК этот факт расценили как подкуп голосов избирателей.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.