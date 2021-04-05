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Власть
Сюжет: COVID-19

Артем Новиков раскритиковал мэрию Бишкека за плохую работу в борьбе с COVID-19

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков посетил в Бишкеке Центр экстренной медицины и ознакомился с его деятельностью, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, ежедневно наблюдается рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Проводимая сегодня работа властями города слабая и недостаточная. В общественных местах, общественном транспорте, на рынках и в торговых центрах не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила, никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию. Между тем число пациентов с диагнозом COVID-19 растет. Динамика заполняемости инфекционной больницы достаточно быстрая. Нужно открывать дополнительные стационары уже сегодня», — сказал Артем Новиков.

Количество мобильных бригад будет увеличено с 8 до 13, call-центр будет переведен на круглосуточный режим работы.

На период стабилизации ситуации с COVID-19 в республике будет увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, а также с 5 апреля будут открыты резервные койко-места для зараженных коронавирусом в Бишкеке и Чуйской области.

Профильным структурам поручено усилить работу по эпидемиологическим расследованиям, чтобы контактные лица, в том числе школьники и дети, посещающие детские сады, находились на самоизоляции положенное время. Соответствующая информационная система должна быть запущена до конца текущей недели.

«Особое внимание необходимо уделять больным с серьезными хроническими заболеваниями. Гражданам с серьезными заболеваниями при подозрении на коронавирус необходимо обращаться к участковым врачам, в службу скорой помощи или мобильные бригады», — сказал чиновник.

Даны поручения по формированию дополнительных мобильных бригад, а также бригад скорой медицинской помощи на случай обострения ситуации. Наряду с этим Министерству здравоохранения и социального развития поручено проработать предложения по мерам стимулирования и поддержки работников скорой помощи, а также ежегодного обучения и укомплектования медицинскими специалистами.

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено проводить комплексную работу по обеспечению питанием врачей, работающих в красной зоне.

Мэрии города рекомендовано усилить работу по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах, общественном транспорте, на торговых площадках, в культурно-развлекательных заведениях и точках общественного питания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188907/
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