Выборы в Оше. Почти половина действующих депутатов опять претендует на мандаты

В Ошском городском кенеше, как и в Бишкекском, 45 депутатов. Здесь, как и жителям столицы, 11 апреля предстоит выбрать новый созыв. Дата-отдел 24.kg проанализировал списки кандидатов и выяснил, что почти половина — 20 действующих депутатов — идут на выборы.

Всего в Ошский горкенеш баллотируется девять партий. Изначально в списках претендентов на мандат было 777 человек, но на 5 апреля в них остался 701 кандидат.

На кого делают ставку?

Больше всего из действующих депутатов Ошского городского кенеша решили попытать удачу с партией «Ата Журт Кыргызстан». В ее списке девять народных избранников. В том числе четверо — из «Кыргызстана», по двое — от «Республики — Ата Журт» и СДПК, один — из «Онугуу-Прогресса».

Кстати, в Бишкеке с этой партией на выборы пошли восемь действующих депутатов. Она вместе с «Эмгеком» делит первое место по числу перебежчиков.

Отметим, что именно «Ата Журт Кыргызстан» стала темной лошадкой выборов-2021. Она появилась практически из ниоткуда во главе с бывшим кандидатом в президенты, бизнесменом Бабуром Тольбаевым.

Эксперты считают, что эта никому доселе не известная партия и есть проект власти. В штабе политорганизации это опровергают. Но то, что партия, о которой никто до сих пор не слышал, за один день умудрилась перерегистрироваться, поменяла полностью состав политсовета, провела партийные конференции, составила списки кандидатов и разослала заявки об участии в 21 городской кенеш, свидетельствует об обратном.

Смена позиций

Действующий созыв городского кенеша Оша состоит из шести фракций. Самая большая из них — СДПК. В ней 16 депутатов. После раскола в политорганизации партия Алмазбека Атамбаева практически перестала существовать как таковая. Даже самые близкие соратники бывшего президента идут на местные выборы под знаменами другой политорганизации — партии социал-демократов Кыргызстана. Кстати, в Оше она не участвует в выборах.

Чтобы вновь попасть в Ошский горкенеш, депутаты СДПК сменили партию.

При этом большинство из них решили пока отказаться от притязаний на мандаты. Только трое решили вновь баллотироваться. Двое идут на выборы с «Ата Журт Кыргызстаном», один с «Ишенимом». Отметим, что последнюю политорганизацию эксперты также относят к провластным и называют политическим проектом аппарата президента.

Ее председателем является полпред правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов. ГКНБ уже высказался по этому поводу, предупредив, что чиновник не может возглавлять политорганизацию, идущую на выборы. Это расценивается как злоупотребление административным ресурсом. Однако в «Ишениме» предупреждениям не вняли. Лидер остался прежним, с дистанции партия не сошла.

Временное и постоянное

Завидное постоянство продемонстрировал «Бир Бол». Всего в кенеше пять представителей партии. Четверо из них пошли на выборы от нее, один решил не участвовать в кампании. К ним присоединились и два представителя фракции «Онугуу-Прогресс».

Еще трое депутатов перекочевали в «Ишеним» из СДПК, «Мекеним Кыргызстана» и «Республики — Ата Журт».

По одному нардепу пошли с «Ыйман нуру» (фракция «Мекеним Кыргызстан») и «Ынтымаком» («Кыргызстан»).

Читайте по теме Знакомые все лица. Две трети действующих депутатов БГК идут на выборы

После фиаско на парламентских выборах аффилированной с Райымбеком Матраимовым партии «Мекеним Кыргызстан» в гонке в местные кенеши она не участвует. Основная часть депутатов фракции отказалась от участия в выборах. Но два человека решили побороться за мандаты с партиями «Ишеним» и «Ыйман нуру».

Отметим, что в Оше так же, как и в Бишкеке, борьба за мандаты в местном кенеше будет конкурентной. Да, партий в южной столице баллотируется не так много, но все они хотят получить максимально возможное число мандатов. Ведь именно с теми, кто займет места в обеих столицах, будут договариваться о дальнейших альянсах и совместных шагах.

«Те, кто возьмет основное количество мест в горкенешах Оша и Бишкека, получат и контрольный пакет на выборах в ЖК. Партии будут задавать основной тренд. Они обладают ресурсами», — полагает политолог Игорь Шестаков.

Выборы в Ошский городской кенеш должны были пройти в апреле 2020 года. ЦИК и ТИК начали к ним подготовку, однако пандемия внесла свои корректировки. Пройди они вовремя, расклад сил мог быть совсем другим как в южной столице, так и, возможно, на парламентских выборах.