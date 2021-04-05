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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Законность концерта от партии «Ата Журт Кыргызстан» изучит ТИК

Бишкекская ТИК изучит вопрос о проведении концерта с участием артистов, который организовала партия «Ата Журт Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, политорганизация может получить письменное предупреждение или штраф, если в ходе проверки выяснится, что не были соблюдены санитарные требования.

Кайрат Маматов не согласился, с тем, что, устроив концерт в центре столицы (на площади Победы — Прим. 24.kg), партия нарушила закон. «В законодательстве, регулирующем выборы в местные кенеши, нет нормы, запрещающей концерты», — сказал он.

Однако такой запрет действует с начала пандемии коронавируса. Местные выборы не стали исключением. 

После назначения кампании ЦИК предупредила: массовые мероприятия, концерты, театрализованные представления и спортивные соревнования запрещаются. 

Но в ЦИК с начала агитационной кампании поступают жалобы и заявления о том, что та или иная партия или кандидаты-самовыдвиженцы, организовали турнир или другую массовую акцию. 

Информация проверяется. Реакции правоохранителей и ТИК пока нет. 

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188756/
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