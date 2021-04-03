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Власть

CASA-1000. Началось строительство опоры высоковольтной линии электропередачи

В селе Кара-Булак Баткенского района заложили капсулу под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередачи в рамках проекта CASA-100. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

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По ее данным, в церемонии закладки капсулы участвовал президент Садыр Жапаров. Он сказал, что CASA-1000 — это масштабный региональный проект, который открывает новую страницу в области развития энергетики и будет способствовать социально-экономическому подъему стран Центральной и Южной Азии.

Проект для страны важен, потому основной выгодой при его реализации будут увеличение экспортного потенциала и привлечение дополнительных инвестиций для строительства новых мощностей.

«Я уверен, что проект будет завершен в срок благодаря нашим скоординированным усилиям, целеустремленности и настойчивости. Призываю все государственные органы страны обратить внимание на важность проекта CASA-1000 и принять действенные меры для своевременного решения проблем при строительстве», — отметил глава государства.

Президент поблагодарил международных партнеров по развитию — Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Исламский банк развития за предоставление кредитов. Финансовые обязательства полностью покроют за счет продажи электроэнергии, не обременяя государственный бюджет.

Отметим, что проект СASA-1000 подразумевает строительство высоковольтной линии электропередачи, связывающей энергетические системы Кыргызстана и Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном для экспорта электроэнергии в летний период (с мая по сентябрь). В рамках проекта запланированы модернизация необходимого электросетевого комплекса, строительство новых подстанций и высоковольтной линии электропередачи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188725/
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