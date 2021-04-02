МИД Кыргызстана обеспокоен: Таджикистан усилил проверки кыргызов в Жерге-Тале

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам повестки кыргызско-таджикских отношений и намечены перспективы дальнейшего наращивания взаимной совместной деятельности, включающие в себя организацию мероприятий на высоком уровне.

Особый акцент сделан на необходимости продолжения встреч правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, очередные переговоры которых должны состояться в ближайшее время в Кыргызстане.

Стороны были едины во мнении о том, что завершение юридического оформления госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном окажет позитивное влияние на весь комплекс взаимоотношений между двумя странами.

В ходе встречи Руслан Казакбаев выразил обеспокоенность поступающей информацией о многочисленных фактах проводимой правоохранительными органами Таджикистана внезапной проверки документов граждан Кыргызстана, временно или постоянно проживающих в Лахшском районе Таджикистана.

Отметим, бывший Жерге-Тальский район 2016 году переименован в Лахшский район. Он вошел в состав Таджикистана в 1931-м.

«Кыргызам, проживающим в Лахшском районе, предъявляются требования о восстановлении таджикского гражданства или выезда за пределы страны. Кыргызская сторона обратилась с просьбой об осуществлении указанной работы в соответствии с требованиями трудового и миграционного законодательства Таджикистана, не допуская нарушений правового положения кыргызских соотечественников», — говорит МИД.