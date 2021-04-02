На маршрутках появились надписи в поддержку референдума. Законность проверят

В координационную рабочую группу ЦИК поступила жалоба от юриста Таттыбубу Эргешбаевой.

Автор указала, что на бортах маршрутки № 254 размещены листовки с логотипом Центризбиркома и отметкой «Мы поддерживаем конституционный референдум!».

Фото координационной рабочей группы оперативного реагирования ЦИК. Листовка на окне в маршрутке № 254

Автор, обращаясь к ЦИК, а также в правоохранительные органы, просит разобраться с транспортной компанией, которой принадлежит микроавтобус. Юрист также требует выяснить, кто разместил эту агитационную листовку и оплатил ее выпуск.

В свою очередь в Центризбиркоме отметили, что обязательно примут меры. Материалы направили в Генпрокуратуру, МВД и Бишкекскую ТИК.

Референдум пройдет 11 апреля, одновременно с выборами в местные кенеши.