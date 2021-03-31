Штрафы мигрантов за нарушение ПДД в России МВД предлагает взимать в Кыргызстане

МВД Кыргызстана предлагает взимать на родине штрафы мигрантов за нарушение Правил дорожного движения в России. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

На заседании депутат Рада Туманбаева предложила МВД усилить обмен информацией с Российской Федерацией.

«Мигранты тратят деньги на билет в Россию и узнают, что там их внесли в черный список и не пускают. МВД надо усилить обмен информацией и не выпускать таких граждан из Кыргызстана», — предложила нардеп.

Заместитель министра внутренних дел ответил, что мигранты перед отъездом могут проверить информацию о себе в Пограничной службе КР.

«Мы сейчас предлагаем штрафы за нарушения Правил дорожного движения изымать и на родине. В этом направлении ведется работа с представителям МВД РФ в КР. Такое соглашение есть между Беларусью и Казахстаном. Это поможет нашим гражданам не попадать в список лиц, которым запрещен въезд в Россию», — заявил Мирлан Каниметов.