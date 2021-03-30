Министр образования Кыргызстана самовольно выдвинул себя на пост главы ЮНЕСКО

Министр образования Алмазбек Бейшеналиев самовольно выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЮНЕСКО. Об этом написало издание «ПолитКлиника».



Согласно опубликованным документам, 11 марта министр обратился к председателю Исполнительного комитета ООН по вопросам образования, науки и культуры Агапито Мба Мокуи и предложил свою кандидатуру на должность генерального директора ЮНЕСКО.

Однако позже отозвал свою кандидатуру, объяснив это тем, что вся официальная переписка с международными организациями системы ООН и, в частности, ЮНЕСКО находятся в ведении Министерства иностранных дел.

Кроме того, Алмазбек Бейшеналиев отметил, что Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО находится при аппарате президента КР.

«В этой связи прошу принять во внимание, что официальная позиция Кыргызстана поступает в ЮНЕСКО от вышеуказанных государственных структур и ими уполномоченных органов, а именно через дипломатическое представительство КР во Франции, а также при ЮНЕСКО», — указал в своем письме министр Алмазбек Бейшеналиев.

В МИД 24.kg сообщили, что уточняют ситуацию.

Сам Алмазбек Бейшеналиев пока недоступен для комментариев.

Отметим, процедура выдвижения и выборов гендиректора ЮНЕСКО начинается не менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий действующего главы. Исполнительный совет приглашает страны-члены выдвигать претендентов на этот пост.

Кандидат должен иметь обширный опыт работы в области международных отношений, разделять цели и задачи ЮНЕСКО, иметь лидерские качества и управленческие навыки.