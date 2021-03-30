Делимитация границ. Глава ГКНБ рассказал, как прежние власти раздавали земли

«Ни я, ни президент Садыр Жапаров не хотим, чтобы потом на нас указывали как на людей, продавших кыргызские земли», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями сельской управы Бирлик Баткенской области.

Он отметил, что при решении приграничных вопросов им с Садыром Жапаровым приходится считаться с документами, которые были подписаны при прежних властях страны.

«Есть много участков, которые уже документально ушли. Даже местные власти передавали участки, целые совхозы. Недавно я ознакомился с документом, в котором один из известных аксакалов подписал, что у Кыргызстана нет никаких претензий на землю. Поэтому мы оказались в такой ситуации», — рассказал глава ГКНБ.

Он обещал, что каждое решение правительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы будет открытым.

«Несмотря на трудности, надо решать вопросы границ. Поэтому я взял на себя ответственность. Конечно, если народ будет против, возможно, некоторые решения не исполнятся, но вопросы делимитации и демаркации надо завершить», — заявил Камчыбек Ташиев.