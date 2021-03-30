Местные выборы. Правоохранители Оша не реагируют на факты давления на кандидатов

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова возмутилась, что в Оше правоохранительные органы, в частности прокуратура, не проводят проверку по фактам оказания давления.

По ее словам, сегодня проходит заседание координационной группы оперативного реагирования, однако сотрудники прокуратуры и милиции южной столицы не участвуют в нем.

«Есть сообщения, что на пятерых кандидатов некоторых партий оказывается давление. Вплоть до увольнения с работы. Более того, поступают сигналы, что представители некоторых политорганизаций занимаются благоустройством. Где результаты проверки? Эта информация поступила давно», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Речь идет об установке электрических столбов и мусорных баков.

Центризбирком также требует проверить сведения об организации футбольного матча в Кара-Суу с денежными призами и обедом.

Нуржан Шайлдабекова еще раз попросила правоохранительные органы ускорить расследование, чтобы ТИК могли своевременно принять меры и дисквалифицировать претендентов на мандаты, нарушивших закон.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.