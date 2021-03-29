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Власть

Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева

Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который содержится под арестом по обвинению по нескольким статьям Уголовного кодекса, распространил заметки о своей работе с Алмазбеком Атамбаевым.

Он рассказал, как выбирали преемника уходящему после завершения полномочий главе государства.

По словам Фарида Ниязова, «слишком много горечи, как оказалось, оставило у народа навязывание кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года».

Тень злополучного «преемника» до сих пор темным пятном отражается на президентском наследии Алмазбека Шаршеновича.

Фарид Ниязов

Автор заметок отмечает, что самой главной целью было сохранить и укрепить единство народа. Надо было учитывать десятки факторов, в том числе региональные, фактор преемственности власти...

«Но за год до выборов некоторые политики целенаправленно распространяли слухи, что он ведет все к тому, чтобы президентом стал «его братишка» Омурбек Бабанов, с которым у Атамбаева к тому времени выровнялись отношения. Между тем и внутри команды тогдашнего главы государства, и среди других политиков было много противников продвижения Бабанова на пост президента страны. Поэтому в СДПК никогда не скрывали, что партия выдвинет собственную кандидатуру.

На тот момент имена некоторых серьезных претендентов оказались либо дискредитированными, либо под угрозой дискредитации. В итоге по разным причинам мы не увидели другого, более подходящего варианта, чем создание тандема Сооронбай Жээнбеков и Сапар Исаков», — сообщил Фарид Ниязов.

Он также прокомментировал устойчивое мнение общественности, что Атамбаев после того, как покинул пост, хотел и дальше лично контролировать все процессы в управлении страной.

«Я и сейчас убежден, Атамбаев имел моральное право требовать от Жээнбекова выполнения данных обещаний. И в случае сохранения преемственности стратегического курса развития Кыргызстана и, соответственно, тандема уже через полгода, максимум год, Алмазбек Шаршенович сам свел бы к минимуму обсуждение с новым президентом и премьером вопросов государственной власти. Вспоминая ситуацию 2017 года, поражаюсь. Кто только ни обращался к нам с просьбой присмотреться внимательнее к личностным качествам и реальным действиям Сооронбая Жээнбекова. Кто только не предупреждал, что, стремясь к единоличной власти, «преемник» разрушит тандем с Сапаром Исаковым, и что наши надежды на эффективное их взаимодействие рассыплются как песок. От партийных активистов до самых видных деятелей культуры! От земляков Жээнбекова до его бывших коллег! Однако, как говорится в мудрых книгах, мы «слушали, но не слышали... смотрели, но не видели...», — теперь сожалеет Фарид Ниязов.

Безусловно, это была самая большая ошибка Атамбаева и всех нас, кто входил в состав его команды.

Фарид Ниязов
Ссылка: https://24.kg/vlast/187941/
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