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Власть

Концепцию «Кыргыз Жараны» обсудили Садыр Жапаров и глава Ассамблеи народа КР

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Абдыганы Эркебаев сообщил, что создается межведомственная рабочая группа с участием независимых экспертов по разработке плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз Жараны» на 2021–2026 годы. Она направлена на укрепление единства народа и межэтнических отношений.

Он также обратил внимание на возможность оказания содействия в улучшении материально-технического положения Ассамблеи народа Кыргызстана, в том числе и реконструкции здания.

Глава государства отметил значительный вклад ассамблеи в культурное и социально-экономическое развитие страны, а также в укрепление единства народа и межэтнических отношений.

Садыр Жапаров подчеркнул, что укрепление единства народа является стратегическим направлением. Поэтому он призвал Ассамблею народа Кыргызстана к проведению активных разъяснительных работ совместно с соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления.

Президент заверил, что задействованные государственные органы изучат возможность улучшения материально-технической базы ассамблеи и оказания ей необходимой поддержки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187774/
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