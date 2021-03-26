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Власть

Унгар-Тоо, Орто-Токойское водохранилище. Что еще осталось Кыргызстану

За использование воды Орто-Токойского водохранилища Узбекистан передал Кыргызстану несколько участков земли. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Орто-Токойское водохранилище остается территорией Кыргызстана, но будет использоваться Узбекистаном.

«Как известно, Орто-Токойское водохранилище на 95 процентов использовал Узбекистан. В соответствии с соглашением они должны были передать нам в качестве компенсации участок, равный площади водохранилища — это более 700 гектаров. 200 гектаров уже было передано, оставалось 500. За счет водохранилища мы получили несколько спорных участков: Кок-Серек — 105 гектаров, Баястан — 212 гектаров, Ак-Таш − 100 гектаров, Унгар-Тоо — 35 гектаров, Кара-Белес − 25 гектаров. Отмечу, Кара-Белес ранее был передан Узбекистану, но мы его вернули», — сообщил он.

По Унгар-Тоо Камчыбек Ташиев уточнил, что теперь граница будет проходить не по горе, а у ее подножья. «Сам Унгар-Тоо остается нашей территорией», — добавил он.

Кроме этого, Кыргызстану перешел участок Гавасай, находящийся в Джалал-Абадской области, площадью 8 тысяч гектаров.

«На этом участке несколько сел, где живут граждане Кыргызстана. У них кыргызское гражданство, только участок был не описан. В этом районе несколько раз происходили столкновения», — разъяснил Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ отметил, что Узбекистану переданы неорошаемые земли, а Кыргызстан получил сельхозугодия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187770/
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