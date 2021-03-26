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Власть

Спорных участков границы больше нет. Кыргызстан и Узбекистан договорились

Кыргызстан и Узбекистан пришли к соглашению по всем спорным участкам. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Ташкенте подписан договор, которым установлены оставшиеся 15 процентов государственной границы.

«Больше у нас спорных участков нет. Мы пришли к общему мнению по всем вопросам. Договорились на обмен участками», — заявил Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что стороны пришли к соглашению по поводу Орто-Токойского и Кемпирабадского водохранилищ, а также Унгар-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187752/
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