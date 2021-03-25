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Власть

Фискалы должны обратить внимание на «Слово Кыргызстана», просит депутат

Фискальные органы должны обратить внимание на газету «Слово Кыргызстана». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, через четыре года газете исполнится 100 лет. Евгения Строкова отметила, что сейчас первая русскоязычная газета пришла в упадок из-за правления главного редактора Тамары Слащевой.

«В газете ужасный моральный микроклимат, это СМИ становится банкротом с долгом около 4 миллионов сомов, несмотря на грантовую помощь и поддержку государства. Журналисты не получают зарплату», — сказала Евгения Строкова.

Депутат также попросила президента Садыра Жапарова не допустить вмешательства в дела газеты со стороны его пресс-секретаря Галины Байтерек.

Напомним, ранее в правительстве решили сменить Тамару Слащеву. Ее освободили от должности. Коллектив издания разделился. Одни требовали возвращения Слащевой, другие выступали против. Затем в офисе газеты подрались две сотрудницы. Уволенного руководителя вернули на прежнее место.

Отметим, несмотря на огромную финансовую поддержку из госбюджета, тиражи «Слова Кыргызстана» падают — газета не представляет интереса для читателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187525/
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