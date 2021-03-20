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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В кабмине заговорили о дополнительных мерах защиты

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел очередное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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«В последние дни наблюдается рост заражения коронавирусом. Несмотря на наличие более 50-процентного коечного фонда и резервных мест, мы не можем расслабляться. Нужно усилить работу по перепрофилированию медицинских учреждений на случай ухудшения эпидемиологической ситуации», — сказал первый вице-премьер.

Представители Минздрава считают, что в стране нужно сохранять ограничения на проведение массовых мероприятий, усилить масочный режим в общественных местах и местах скопления людей.

«Гражданам необходимо обратить особое внимание на безопасность своего здоровья, то есть соблюдать социальную дистанцию, носить маски и придерживаться других санитарных норм», — отметил замминистра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

Артем Новиков подчеркнул, что медицинские учреждения республики на всех уровнях должны быть полностью готовыми к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Эпидемиологическая ситуация в стране изменилась за последнюю неделю. Первичное звено в системе здравоохранения в каждой области вплоть до сельских управ должно максимально отслеживать состояние здоровья населения, уровень распространения и заболеваемости. В случае ухудшения эпидситуации будут рассмотрены вопросы введения дополнительных мер защиты. Медучреждения должны составить соответствующий график обеспеченности больниц лекарствами для мониторинга. Постоянный запас лекарств не должен опускаться ниже двухмесячной потребности, в том числе и в аптеках по всей республике. Цены на лекарства будут под особым контролем государства. На следующей неделе встретимся со всеми представителями фармацевтического бизнеса», — проинформировал он.

Чиновник также заметил, что с 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения — оснащены кислородными концентраторами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187186/
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