Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают за снос старых домов

Для строительства новых зданий в Бишкеке не осталось свободных земельных участков. Об этом стало известно на выездном совещании премьер-министра Улукбека Марипова в Бишкекглавархитектуру.

По словам председателя Союза строителей КР Аскарбека Молдобаева, от оптимизации в сфере выдачи разрешительных документов не будет толку, пока городские власти и соответствующие службы не решат основные проблемы застройщиков.

«Люди продолжают жить в общежитиях семьями в полной антисанитарии. Их надо расселять. Я подготовил проект для решения проблем районов со старыми общежитиями и домами, непригодными для жилья. Но компенсация такого жилья стоит очень дорого», — сказал Аскарбек Молдобаев.

По его словам, строительные компании готовы обустроить и озеленить прилегающие к зданиям территории за свой счет, но не могут договориться с местными органами.

«Оптимизация бесполезна, пока мы не решим основные проблемы. Пустых мест в городе нет. Можно только уплотнять или сносить старое», — предложил Аскарбек Молдобаев.