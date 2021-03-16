09:14
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Как сайты ЦИК избирателей в заблуждение вводят

Территориальные комиссии закончили регистрацию документов партий, принимающих участие в выборах в местные кенеши. ЦИК опубликовала списки кандидатов как на своем сайте, так и на сайте для избирателей «Талапкер».

24.kg сверило представленные списки кандидатов в Бишкекский городской кенеш и нашло ряд несоответствий.

Например, на сайте «Талапкер» до сих пор не опубликован список «Социал-демократов», хотя на сайте ЦИК он есть. У «Социалистической партии» на портале избирателей есть нарушения — пять кандидатов одного пола идут подряд, хотя каждый третий претендент в списке должен быть другого пола. Кстати, у самого Центризбиркома на сайте в этом пункте все правильно. А вот вместо списка партии «Ынтымак» у них опубликованы данные партии «Тынчтык», в то время как на «Талапкере» у первого политдвижения представлен список из 24 кандидатов вместо минимально положенных по закону 68.

К слову, накануне журналисты Factcheck.kg выявили, что в списках «Ынтымака» фамилии семерых кандидатов упоминаются дважды. В Бишкекской ТИК это объяснили технической ошибкой.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших 1 марта документы в ТИК, регистрацию прошли 25.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186561/
просмотров: 19
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в БГК. Ляпы в списке «Ынтымака» в ЦИК объяснили технической ошибкой
В Бишкеке мобильные ЦОНы четыре дня будут принимать биометрические данные
Выборы в БГК. Как разместились партии в избирательном бюллетене
Местные выборы. В Бишкеке партии подписали меморандум о честной борьбе
Местные выборы. В мэрии Бишкека напомнили, куда сообщать о нарушениях
Местные выборы. Сайт с информацией о кандидатах и программах партий не работает
Местные выборы. На участках вывешены контрольные списки избирателей
Местные выборы. МВД намерено пресекать подкуп и использование админресурса
Местные выборы. Глава ТИК Бишкека рассказал про печать УИК на обочине
Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
Популярные новости
Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин встретятся в&nbsp;эфире прямого телемоста. Для чего? Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
За&nbsp;день до&nbsp;ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора За день до ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: акция продолжается Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
Бизнес
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
16 марта, вторник
09:13
Европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca Европейские страны приостанавливают применение вакцины...
09:13
Референдум. Списки стационарных больных будут составлены до 29 марта
09:12
Местные выборы. Как сайты ЦИК избирателей в заблуждение вводят
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень еще немного поднялся
08:47
Религиозная культура и светская этика в школах. О чем не сообщили наши чиновники