Вами прикрываются. Открытое обращение Чолпон Джакуповой к Садыру Жапарову

В случае одобрения на референдуме проекта новой редакции Конституции последует широкомасштабное изменение законодательства, в связи с чем значительно возрастают риски еще большего увеличения полномочий правоохранительных органов в ущерб законным интересам предпринимателей. Об этом говорится в обращении главы правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой к президенту Садыру Жапарову.

Отмечается, что гражданское общество с воодушевлением приветствует принимаемые главой государства меры по защите бизнеса. Указы от 29 января и 4 марта 2021 года, направленные на поддержку субъектов предпринимательства, являются необходимой и своевременной реакцией на складывающуюся ситуацию. Президент справедливо отмечает необходимость пресечения неправомерной практики вмешательства уполномоченных органов в деятельность бизнеса.

Сейчас идет активная кампания по борьбе с коррупцией. Но, прикрываясь вашими указаниями, правоохранительные органы оказывают беспрецедентное давление на бизнес. Особо следует сказать о так называемых сделках с правосудием, которые широко применяются в последнее время. Чолпон Джакупова

Эта новелла судебно-правовый реформы направлена на повышение эффективности расследования преступлений, а также снижение нагрузки на органы следствия и суды. Но на практике правоохранительные органы извращают суть данного процессуального инструмента, что значительно повышает риски его использования в корыстных интересах. Предпринимателей заключают под стражу, параллельно накладываются аресты на банковские счета, проводятся обыски, изымаются товары и документы, опечатываются офисы, бухгалтерия и складские помещения.

Предприниматели фактически лишены доступа к справедливому правосудию. Чолпон Джакупова

Глава правовой клиники «Адилет» подчеркивает, что проводимая сейчас конституционная реформа предполагает колоссальным образом увеличить полномочия исполнительной власти и прокуратуры. Следственные и надзорные органы являются основными игроками в процессе заключения «сделки с правосудием». Именно эти институты решают, заключать сделку либо добиваться максимально жесткого наказания, какую именно сумму подозреваемый будет платить в качестве возмещения вреда, какое наказание он в итоге получит и так далее. Кроме того, проект Конституции значительно ослабляет возможности парламентского контроля, в том числе за силовыми структурами, а также снижает уровень независимости судебной системы.

«Вместе с тем в проекте Конституции закладывается основа для несоразмерного ограничения свободы слова и свободы объединения, что может также привести к негативным последствиям для деятельности субъектов предпринимательства, поскольку ассоциации, выражающие консолидированные интересы бизнес-структур, являются некоммерческими объединениями. Фактически уровень безопасности бизнеса продолжает стремительно падать, и эти тенденции будут усиливаться в свете конституционной реформы», — говорится в обращении.

Юристы считают, что имеют место проблемы управленческого характера, состоящие из трех основных элементов.

Во-первых, несовершенство законодательной базы, регулирующей условия для предпринимательской деятельности, усугубляемое предстоящей конституционной реформой. В итоге для бизнеса формируются неблагоприятные правила игры.

Во-вторых, избирательное и противоречивое применение законов на практике со стороны правоохранительных и судебных органов. В результате создается постоянный режим, при котором бизнес абсолютно не уверен в своей безопасности и своем будущем.

В-третьих, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью государственного аппарата. Чиновники рапортуют об увеличении размеров возмещения материального вреда от преступлений. Но под жесткий натиск госмашины зачастую попадают добросовестные предприниматели, которые под угрозой ареста и изъятия собственности вынуждены откупаться, отдавая часть своих активов.

«Колоссальный уровень оттока капитала является фактическим подтверждением неоправданного давления на хозяйствующие субъекты. Бизнес-сообщество все чаще открыто заявляет о необходимости обеспечения безопасности бизнеса, реального верховенства закона, а также независимости судебной системы», — напоминает глава клиники «Адилет».

В пример приводится дело газеты «Вечерний Бишкек», которое длится уже семь (!) лет. Несмотря на то что глава государства осведомлен о нем и на встрече с журналистами 6 ноября 2020 года обещал в нем разобраться, ситуация остается прежней.

«Сейчас судьи Бишкекского городского суда устраивают постановочные «спектакли» во время разбирательств и продолжают судебную волокиту. Сотрудники Министерства юстиции позволяют себе предоставлять в аппарат президента информацию, не соответствующую действительности, сообщая о якобы восстановлении нарушенных прав Александра Кима. Тогда как фактически не делают этого. Остается неисполненным приказ Министерства юстиции от 8 декабря прошлого года, направленный на разрешение ситуации. При этом Чуй-Бишкекское управление юстиции скрывает разъяснения суда, в которых прямо говорится о приведении сторон в первоначальное состояние. Последнее обстоятельство демонстрирует некомпетентность либо личную заинтересованность начальника указанного территориального подразделения, а также бездействие руководства Министерства юстиции», — рассказала Чолпон Джакупова.

Эксперт уверена, что это лишь один из примеров ненадлежащего госуправления и саботажа объявленной главой государства политики по защите бизнеса.

Это дело очень точно описывает атмосферу, которая создана для предпринимателей. Как известно, бизнесу необходимы законность и спокойствие. Предприниматели не будут драться, митинговать или подавать жалобы. Вместо этого хозяйствующие субъекты увезут свои активы из Кыргызстана и будут вносить вклад в развитие других государств, что будет иметь негативные последствия для государственного бюджета. Если не устранять проблемы, будет оставаться высокой вероятность того, что подписанные Садыром Жапаровым указы и другие меры не найдут своей фактической реализации.

«Убедительно прошу вас обеспечить формирование справедливых и благоприятных правил для ведения экономической деятельности в республике, безусловное верховенство права и реальную независимость судебной ветви власти, а также организовать эффективную систему контроля за исполнением принимаемых вами решений», — заключила Чолпон Джакупова.