Действуй! Что предлагает НДПК для того, чтобы власти Бишкека были ответственными

Жилмассивам статус микрорайонов и smart-улица в центре Бишкека. Партия НДПК презентовала свой манифест.

Манифест НДПК называется «Действуй!».

«Мы, жители Бишкека, объединились под флагом Народно-демократической партии Кыргызстана, чтобы законными способами бороться за формирование ответственной и эффективной власти в столице. Наша цель — сделать Бишкек городом, комфортным для жизни», — говорится в манифесте партии.

Комфортный для жизни город в понимании НДПК — это, прежде всего:

безопасный город;

«умный» город;

зеленый город;

город без пробок;

город без барьеров;

город, где власть слышит голос каждого жителя.

Для того чтобы Бишкек стал безопасным городом, НДПК предлагает:

реформировать городскую патрульную милицию, чтобы она от формата силовой структуры, защищающей государство, перешла к формату организации, оказывающей услуги гражданам;

принять программу «Светлый Бишкек», в рамках которой ликвидировать все неосвещенные места в столице;

установить в местах скопления людей кнопки экстренного вызова помощи, увеличить количество видеокамер для охвата всего Бишкека.

Для того чтобы Бишкек стал «умным» городом, НДПК предлагает:

разработать мобильное приложение Bishkek Smart City , через которое можно будет посмотреть расписание общественного транспорта, узнать о культурных и образовательных мероприятиях, пользоваться сервисом велопроката (байкшерингом) и другое.

открыть smart- улицу по принципу Living Lab , с «умным» освещением, скамейками с USB -зарядными устройствами, питающимися от солнечных батарей, «умными» урнами, бесплатным городским Wi - Fi , станцией мониторинга качества атмосферного воздуха.

Для того чтобы Бишкек стал зеленым городом, НДПК предлагает:

разработать экологический паспорт столицы;

разработать программу ускоренной газификации жилмассивов столицы и пригородных сел;

увеличить количество пешеходных зон в центре;

реализовать проект кольцевой автодороги для большегрузного транспорта;

развивать сеть велодорожек;

разработать проекты экокоридоров вдоль рек Ала-Арчи, Аламедин, БЧК и ЮБЧК;

прекратить интенсивную застройку в южной части столицы с учетом розы ветров;

повысить коэффициент озеленения территорий из расчета, что не менее 50% территории каждого района должно быть занято зелеными насаждениями.

Для того чтобы Бишкек стал городом без пробок, НДПК предлагает:

активно задействовать механизм государственно-частного партнерства для обновления транспортного парка Бишкека;

освободить центр города от маршруток;

внедрить автоматическую систему управления общественным транспортом;

разработать проект транспортных развязок;

сделать кольцевое движение, задействуя крупные дороги: улицы Байтика Баатыра, Ахунбаева и проспект Манаса. Движение по Байтику Баатыра сделать в южную сторону, по Ахунбаева на запад, по Манаса — на север, а круг замкнуть на улице Киевской, которая итак является односторонней — на восток;

выделить линии для движения общественного транспорта.

Для того чтобы Бишкек стал городом без барьеров, НДПК предлагает:

совместно с представителями местных сообществ разработать программу развития жилмассивов, «Бишкек без окраин». Жилмассивам должен быть дан статус микрорайонов, проведена канализация, водоснабжение, построены школы, детские сады, больницы;

разработать проект «Бишкек пешеходный», цель которого отремонтировать и проложить новые тротуары в столице;

разработать проект «Доступный город», в рамках которого предусмотреть создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Для того чтобы Бишкек стал городом, где власть слышит голос каждого жителя, НДПК предлагает:

Реализовать проект «Активные бишкекчане» по образцу московского «Активного гражданина», чтобы каждый житель столицы мог влиять на решения мэрии при помощи голосования. За участие в голосовании пользователь будет получать баллы, которые потом можно будет обменять на какие-то услуги. Голосования на сайте проекта будут появляться каждую неделю и затрагивать самые разные вопросы. Создать общественный совет при мэрии Бишкека. Члены совета должны будут ежегодно готовить альтернативный доклад о положении дел в столице, где в том числе будет даваться оценка и деятельности депутатов Бишкекского городского кенеша и чиновников муниципалитета. Положение о совете должно пройти через общественные слушания. Создать портал «Народный контроль». Цель — прямое взаимодействие с местной властью. Через портал горожане смогут сообщать о проблемах и контролировать ход их исправления. Создать единую диспетчерскую службу по проблемам ЖКХ. Создать единую справочную службу. Внедрить «бюджет участия» как инструмент выработки городской политики, напрямую вовлекающий горожан в принятие бюджетных решений.

«Мы осознаем, что любая городская программа должна коррелироваться с программами и стратегиями национального уровня. Только в этом случае она будет успешной в реализации. Поэтому мы не собираемся заниматься популизмом и пытаться привлечь голоса избирателей программами, которые так и останутся на бумаге. Все наши предложения реальны и необходимы столице, и мы будем настаивать и лоббировать их включение в программу развития Бишкека», — сказано в заключительной части манифеста НДПК.

В знак серьезности своих намерений НДПК предлагает избирателям общественный договор как гарантию, что партия в Бишкекском городском кенеше будет:

бороться за право горожан самим, напрямую избирать мэра Бишкека;

регулярно встречаться со своими избирателями и отчитываться о проделанной работе;

откроет общественную приемную для граждан;

посадит в ближайшее время тысячу деревьев в столице как первый реальный шаг на пути к реализации главной цели — сделать Бишкек городом, комфортным для жизни.

С полной версией манифеста НДПК можно будет ознакомиться на сайте ЦИК, официальных страницах партии в социальных сетях и рекламных буклетах.

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Оплачено ПП НДПК (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА). Из избирательного фонда (расчетный счет 135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж 1 штука. Дата выпуска 15.03.2021.