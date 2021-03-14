Бишкекская ТИК не считает себя госорганом и ставит свои желания выше закона?

Агитационная кампания по выборам в местные кенеши только началась. Но представители политических партий уже фиксируют первые нарушения. И как ни парадоксально, но первым, кто нарушил законодательство о выборах депутатов местных кенешей, стала... территориальная избирательная комиссия Бишкека.

Как известно завтра, 15 марта, в 14.00 состоится жеребьевка, где выяснится, какая партия под каким номером пойдет на выборы в Бишкекский горкенеш. Но возникает вопрос, представители каких политических партий первыми должны подойти к барабану и вытянуть попавшийся номерок?

Законодательство дает четкий ответ: представители политических партий приглашаются для жеребьевки в порядке регистрации списков кандидатов.

То есть кто первым сдал в ТИК документы, тот и первым подходит к барабану. Такой порядок установил своим постановлением Центризбирком.

Однако некоторые представители политических партий с удивлением обнаружили, что при составлении списка с порядковыми номерами партии, которые подали документы намного позже других, оказались в первых рядах.

— Наша партия сдала документы 1 марта в 18.50. Но когда нам дали список для приглашения на жеребьевку, мы увидели, что партии «Ыйман нуру» (сдали документы в 22.50), «Ата Журт Кыргызстан» (сдали документы в 23.28) и «Социал-демократы» (сдали документы в 23.40) оказались выше нас, — заявил уполномоченный представитель по выборам партии «Ак Бата» Азамат Жапаров. — Время сдачи документов вышеуказанных партий было опубликовано на сайте Kaktus.media 2 марта 2021 года.

Эти доводы Азамат Жапаров озвучил представителям Бишкекской территориальной комиссии. Но секретарь ТИК Айбек Стамов заявил, что Бишкекская территориальная комиссия... не является государственным органом, юридическим лицом и не подчиняется нормативно-правовым актам Кыргызстана!

— Мы сослались на Типовую инструкцию по делопроизводству, утвержденную постановлением правительства КР, в которой говорится, что все документы, поступающие в госорганы, должны приниматься, проходить первичную обработку и регистрироваться и им присваивается очередной порядковый номер, рассказывает Азамат Жапаров. — Но в ответ Айбек Стамов заявил, что ТИК Бишкека не является ни госорганом, ни юридическим лицом и более того на них не распространяются инструкции по делопроизводству, утвержденные постановлением правительства КР. Порядковый список политических партий для участия в жеребьевке члены территориальной избирательной комиссии составили по своему желанию, не мотивировали, по каким критериям определили порядок регистрации партий для участия в жеребьевке.

Почему это важно? Во-первых, важно, чтобы на выборах неукоснительно соблюдались законы и все участники выборного процесса имели равный доступ. Во-вторых, чем позже представители партий подойдут к барабану, тем меньше у них шансы вытянуть традиционно «успешные» номера «1», «7», «9» и другие.

Партия «Ак Бата» подала жалобу в Бишкекскую ТИК. Но в там ответили, что рассмотрят жалобу в течение трех дней, когда жеребьевка... уже пройдет. Эдакая уловка, с помощью которой еще раз можно обойти закон.

О соблюдении какого законодательства может идти речь, если члены столичной территориальной избирательной комиссии не считают себя госорганом (хотя в законе черным по белому написано «уполномоченный государственный орган») и ставят свои желания выше законов Кыргызстана? А куда смотрят Центризбирком и правоохранительные органы? Или на них тоже не распространяются законы КР?

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».