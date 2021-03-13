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Власть

Премьер-министр объявил выговор акиму Араванского района из-за стихийной свалки

Премьер-министр Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с проблемами жителей Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина внепланово остановился возле центрального базара, чтобы ознакомиться с ценами на продукты и предлагаемым ассортиментом.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Улукбек Марипов внепланово посетил центральный рынок Араванского района

«Повышение цен на продовольствие и нефть — общемировая тенденция. Цены растут практически во всех странах мира, и наша республика не исключение. Нам нужно самим производить наиболее востребованные продукты питания, а именно масло растительное, сахар, чтобы не быть зависимыми от импорта. Наша цель — максимально поддержать фермеров, чтобы в последующем они могли заполнить отечественный рынок своей продукцией. Мы должны создать все необходимые условия для фермеров. Вопрос с дизельным топливом решен, фермеры им будут обеспечены в необходимом объеме. Кроме того, у нас в планах построить завод по производству карбамида», — цитирует премьер-министра пресс-служба.

Сообщается, что один из местных жителей рассказал о проблемах села, в частности о свалке, которая образовалась между жилыми домами. По его словам, органы местного самоуправления не обращают внимание на поступающие жалобы.

Улукбек Марипов лично убедился в наличии проблемы и поручил объявить выговор акиму района за его бездействие.

«Разве можно допускать, чтобы посреди жилых улиц была образована стихийная свалка. Здесь люди живут, играют дети, пожилые граждане прогуливаются и дышат неприятным запахом, идущим от свалки. Акиму района и другим ответственным руководителям нужно самим пожить в этих домах, чтобы начать действовать. Вывезти мусор — это дело одного дня, так почему этот вопрос остается нерешенным больше года», — возмутился премьер-министр, поручив в однодневный срок очистить территорию от мусора.

Ранее глава кабмина обещал, что без предупреждения будет с проверками приезжать на разные объекты для ознакомления с реальной ситуацией на местах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186377/
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