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Власть

Премьер-министр обещал активизировать работу с РКФР по поддержке фермеров

Премьер-министр Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью нескольких сельскохозяйственных объектов в Сузакском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В селе Кара-Жигач глава кабмина посетил теплицы, где выращиваются огурцы, помидоры, болгарский перец, лимоны. На данном объекте работают около 20 человек, но в сезон их количество достигает порядка 100.

Как отметил Улукбек Марипов, необходимо поддерживать местных предпринимателей, открывать такие же небольшие, но уже более современные и модернизированные предприятия, обеспечивая работой местных жителей.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время планируется активизировать работу с Российско-Кыргызским фондом развития по поддержке фермеров.

Сообщается, что Улукбек Марипов также ознакомился с работой завода по переработке фруктов и овощей, действующего с 2015 года.

«Предприятие производит соки, консервированные овощи, варенья и сухофрукты. Объемы продаж позволяют поставлять продукцию на внутренний и экспортный рынки, в частности в Германию, США и Турцию. На предприятии работают 32 человека на постоянной основе, а в сезон дополнительно привлекаются около 50 человек», — говорится в сообщении.

Улукбек Марипов отметил высокое качество выпускаемой продукции, хорошую деятельность предприятия и его долгосрочное положительное воздействие на рост экономики.

«Отрадно, что у нас есть такие проекты, которые помогают улучшить доступность питательных и полезных продуктов питания отечественного производства. Правительство со своей стороны будет всегда поддерживать их в развитии», — добавил премьер-министр.

Глава правительства также ознакомился с деятельностью семеноводческого хозяйства, где выращиваются весенние и осенние колосовые, хлопок и другие культуры.

Премьер-министр спросил о трудностях, с которыми сталкиваются фермеры, рассказал об основных направлениях деятельности правительства страны по поддержке и развитию отечественного сельского хозяйства.

«Сельский труд один из тяжелых и требует неустанных забот, финансовых затрат. Мы — аграрная страна, и большая часть населения задействована в сельском хозяйстве. В этой связи развитие отрасли будет в приоритете», — подчеркнул Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186342/
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