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Власть

В Джалал-Абаде премьер посетил ряд объектов и раздал поручения

Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью детского психоневрологического дома-интерната в городе Джалал-Абаде, сообщает пресс-служба правительства.

Он поблагодарил персонал за заботу и любовь к детям, находящимся на попечительстве государства.

Премьер признал, что у соцработников небольшая зарплата, но они продолжают работать.

«Это очень благое дело, вы заменяете этим особенным детям родителей. Хочу отметить, что мы в ближайшее время планируем повысить заработную плату врачам. Под эту категорию подпадает часть из вас. Кто имеет статус педагога и социального работника, в дальнейшем зарплата будет повышена и вам. Но для нас главное сейчас здоровье детей, которым нужен уход», — сказал он.

Дому-интернату передан сертификат на 100 тысяч сомов на приобретение средств по уходу за детьми.

Далее Улукбек Марипов ознакомился с состоянием Центра семейной медицины № 1, где обслуживаются более полутора тысяч горожан. Здание построено около ста лет назад и признано аварийным. Однако с 2016 года не попадает в титульный список новых строительных объектов.

Премьер-министр поручил изучить вопрос строительства нового здания на территории действующей поликлиники, а также предусмотреть возможность строительства в другом, удобном для горожан месте.

Помимо этого, чиновник посетил единственный Центр обслуживания населения города, расположенный на первом этаже жилого дома. Из-за большого потока населения образовываются очереди, что вызывает недовольство горожан. Премьер поручил провести расчет для проведения капитального ремонта в предлагаемом мэрией Джалал-Абада здании, где ранее располагался завод.

Улукбека Марипова проинформировали о состоянии школы-гимназии имени М.Бабкина, также находящейся в аварийном состоянии. Поручено изыскать дополнительные средства для строительства нового корпуса на территории учебного заведения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186340/
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