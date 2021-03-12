Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По ее данным, в рамках визита в Узбекистан Садыр Жапаров вместе с Шавкатом Мирзиеевым посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте.
Главы государств побывали в выставочном зале, на электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с продукцией, произведенной в Узбекистане, а также обсудили возможность обмена опытом и сотрудничества с учетом инновационных разработок технопарка в различных направлениях.
«При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка переданы 20 карет скорой помощи местного производства», — отметили в пресс-службе.
Напомним, сегодня завершился двухдневный государственный визит Садыра Жапарова в Узбекистан.