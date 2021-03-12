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Власть

Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи

Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, в рамках визита в Узбекистан Садыр Жапаров вместе с Шавкатом Мирзиеевым посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте.

Главы государств побывали в выставочном зале, на​ электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с​ продукцией, произведенной в​ Узбекистане, а также обсудили возможность обмена опытом и​ сотрудничества с​ учетом инновационных разработок технопарка в​ различных направлениях.

«При осмотре транспортных средств, произведенных в​ Узбекистане, кыргызской стороне в​ качестве подарка переданы 20 карет скорой помощи местного производства», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня завершился двухдневный государственный визит Садыра Жапарова в Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186338/
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Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи