Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, в рамках визита в Узбекистан Садыр Жапаров вместе с Шавкатом Мирзиеевым посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте.

Главы государств побывали в выставочном зале, на​ электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с​ продукцией, произведенной в​ Узбекистане, а также обсудили возможность обмена опытом и​ сотрудничества с​ учетом инновационных разработок технопарка в​ различных направлениях.

«При осмотре транспортных средств, произведенных в​ Узбекистане, кыргызской стороне в​ качестве подарка переданы 20 карет скорой помощи местного производства», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня завершился двухдневный государственный визит Садыра Жапарова в Узбекистан.