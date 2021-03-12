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Власть

Депутат парламента Шаршенбек Абдыкеримов перенес операцию по пересадке печени

Депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов перенес операцию по пересадке печени. Об этом 24.kg сообщили источники из близкого окружения нардепа.

По их данным, операцию провели в одной из частных клиник в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Сейчас парламентарий находится в реанимации, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечают источники, Шаршенбек Абдыкеримов имел проблемы с заболеванием печени, которые врачи не смогли решить медикаментозно. Они рекомендовали пересадку этого жизненно важного органа.

Шаршенбек Абдыкеримов более известен как король алкогольной империи. Он основатель «Аю холдинга». Ему 49 лет, воспитывает пятерых детей. Дважды депутат Жогорку Кенеша. В 2011 году баллотировался от партии «Республика». В шестой созыв прошел по списку партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/186297/
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