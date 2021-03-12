Местные выборы. НДПК начала агитационную кампанию: кто представляет партию

Сегодня в Кыргызстане стартовала агитационная кампания участников местных выборов. Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК) выступила с обращением к своим избирателям.

«Дорогие бишкекчане! НДПК уверенно идет к победе! В команде, с которой НДПК идет на выборы в столичный горкенеш, собрались активные, целеустремленные и хорошо знающие потребности Бишкека люди.

Средний возраст наших претендентов на мандаты БГК — от 30 до 40 лет.

Возглавил список известный в стране медиаэксперт, экс-руководитель Общественной телерадиокомпании Илим Карыпбеков. Вторым идет один из самых популярных депутатов действующего горкенеша — Кубанычбек Конгантиев. В первую тройку входит и экс-вице-мэр Виктория Мозгачева — член команды бывшего мэра Азиза Суракматова. Четвертым в списке значится действующий депутат Сайдахмат Исмаилов. Пятерку лидеров списка замыкает бизнесмен Коргонбай уулу Жусупбек», — информирует штаб партии.

В десятке яркая представительница бизнеса Рысгуль Акимжанова, экс-вице-мэр Бишкека Улан Азыгалиев, бизнесмен Эльдияр Урдинов, депутат БГК Нуржан Тынымсеитова и председатель совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз» Нурадин Касымов.

В списке немало представителей и нового прогрессивного поколения политиков — Рамина Идырова, Аскар Мусралиев, Максат Кунакунов. На 18-м месте в списке стоит хорошо известная в столице бывшая советница мэра Гуля Алмамбетова, ставшая символом прогрессивных городских реформ. Одни из самых ярких фигур в первой тридцатке — Таалай Дайырбеков — известный бизнесмен и представитель правительства Москвы в Кыргызстане, Мухтар Сартманов — владелец сети популярных кафе и ресторанов и основатель дизайн-студии, которая не раз становилась победителем конкурсов по изменению облика столицы. Отдельно стоит отметить и Татьяну Мосиевскую — основателя международного культурного форума.

















Илим Карыпбеков по случаю начала избирательной кампании также обратился к бишкекчанам:

«Борьба будет острой и конкурентной. Это уже становится очевидным, учитывая количество партий, претендующих на депутатские мандаты.

Народно-демократическая партия Кыргызстана, лидером списка которой я являюсь, сформировала сильную команду. Мы идем в городской парламент с конкретным планом, изложенным в нашем манифесте «Действуй!».

Я знаю, какие независимые люди живут в нашем городе. Бишкекчане обладают особым чувством собственного достоинства. Поэтому я убежден, что любые попытки оказать на вас давление, дезинформировать, превратить в марионеток немедленно вызовут негативную реакцию.

Среди нас есть и опытные политики, и профессионалы в разных областях, и молодые люди, только начинающие свою политическую карьеру. Но все мы горим одним желанием — начать практическую работу по улучшению условий жизни бишкекчан. Мы хотим, чтобы наш город развивался и результаты этого процесса были видны не когда-нибудь в отдаленной перспективе, а уже завтра.

Фото штаба НДПК

Я очень надеюсь, что в ходе избирательной кампании кандидатам от НДПК удастся встретиться и лично поговорить со многими из вас, донести до большинства наши идеи и рассказать, что мы намерены сделать для Бишкека, чтобы он стал городом, комфортным для жизни.

Верю, вы сделаете выбор в пользу нашего любимого города! Проголосуете за партию НДПК. Ведь мы идем на эти выборы, чтобы победили вы».

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Оплачено ПП НДПК (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА)

из избирательного фонда (р\счет135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж 1 шт. Дата выпуска 12.03.2021.