Назначение референдума. Депутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег

Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 человек. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.

На видео видно, что в момент голосования в зале отсутствовали депутаты Аалы Карашев, Бахадыр Сулайманов, Исхак Пирматов, Нодирбек Каримов, Шаршенбек Абдыкеримов. Но в протоколе с результатами голосования указано, что все они поддержали законопроект.

Против голосовали Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Бакыт Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко и Чынара Урумкалиева.