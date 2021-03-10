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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Голосование по проекту о назначении референдума депутаты перенесли на завтра

Сегодня на заседании парламента законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» не был поставлен на голосование.

По словам спикера Таланта Мамытова, за проект депутаты проголосуют завтра.

«В списке проектов, вынесенных на голосование, данного законопроекта нет. Аппарат Жогорку Кенеша поставит — проголосуем», — сказал он.

Для процедуры голосования регистрацию в парламенте сегодня прошли 84 депутата, в зале присутствовали 65.

После требования ряда журналистов компьютеры двух отсутствующих депутатов, чьи рабочие места находятся в конце зала, были отключены. 

Отметим, для принятия законопроекта о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» требуется не менее 80 голосов нардепов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185945/
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