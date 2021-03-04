Местные выборы. Одна из партий выступает за легализацию марихуаны

Одна из партий, намеревающихся участвовать в местных выборах, выступила за легализацию марихуаны.

Представители политической организации «Свобода выбора» заявили об этом на съезде. Презентовав программу развития для Бишкека, прозвучало и предложение легализовать коноплю для технических, медицинских, научных и рекреационных целей.

Напомним, в выборах в городские кенеши примут участие 59 партий.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — до 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.