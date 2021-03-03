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Власть

Омурбеку Суваналиеву присвоен классный чин «государственный советник I класса»

Вновь назначенному полномочным представителем правительства в Баткенской области Омурбеку Суваналиеву присвоен классный чин «государственный советник государственной гражданской службы I класса». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал еще 22 февраля. Отметим, что классный чин государственного советника I класса приравнивается к воинскому званию «генерал-полковник».

Омурбек Суваналиев был назначен главой самого сложного региона страны распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова 15 февраля 2021 года.

Баткенская область граничит с Таджикистаном и Узбекистаном, здесь долгие годы остается открытым вопрос о делимитации и демаркации отдельных участков государственной границы, из-за чего не редки приграничные конфликты.

Ранее Садыр Жапаров подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Звание генерал-майора указом главы государства также присвоено министру внутренних дел Улану Ниязбекову, генерал-майором стал и директор АКС ГКНБ Бекбосун Апсатаров, звание генерал-майора присвоено главе ГСИН Аскату Эгембердиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185287/
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