Депутат указал на тавтологию и смысловые ошибки в новой редакции Конституции

В новой редакции Конституции много ошибок, тавтологии и несоответствий кыргызской и русской версий. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам заявил депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Он отметил, что, прочитав проект новой Конституции, нашел много грамматических и редакционных ошибок. По его словам, в первой же статье Основного закона есть тавтология.

«В чем разница независимого и суверенного государства? Тут указано, что Кыргызстан — независимая, суверенная страна. Во всех конституциях просто отмечается, что суверенная», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Депутат также поинтересовался значением термина «внутренние отношения».

«В 66 статье указано, что президент представляет Кыргызскую Республику во внутренних и в международных отношениях. Что означает «внутренние отношения»?» — спросил нардеп.

Авторы проекта не смогли ответить, лишь указав, что все недочеты и ошибки будут исправлены.