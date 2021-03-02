Местные выборы. На депутатские мандаты кенешей претендует 59 партий (обновлено)

В выборах в городские кенеши примет участие 59 партий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Напомним, 1 марта в 23.59 завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.

Лидером по количеству городов, в которых партии примут участие в выборах, является «Ата Журт Кыргызстан». Ее кандидаты будут баллотироваться в 21 кенеш. На второй позиции «Онугуу-Прогресс». Члены политорганизации примут участие в выборах в 17 городах. Замыкает тройку «Замандаш» с 16 городами.

«Ыйман нуру» примет участие в выборах в 15 городах, «Ынтымак» — в 14, «Социал-демократы» — в 13, «Республика» — в 12, «Эмгек» — в 11.

Партии «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт» решили баллотироваться в 10 городах.

«Бирге-Вместе» будет бороться за мандаты в шести кенешах. Три политические партии — «Ишеним», «Кыргызстан» и «Тынчтык» — в пяти.

«Бир Бол», «Жаны Доор», «Ата Журт», «Народная демократическая партия Кыргызстана» (НДПК) и «Патриот ынтымагы» примут участие в выборах в четырех городах.

Еще семь политических партий — «Аманат», «Мекен ынтымагы», «Нур», народная партия «Улуттар биримдиги», «Ордо», «Табылга» и «Чон казат» — подали документы для выборов в трех городах.

В двух городах выдвинулись 10 политобъединений («Мурас», «Айкол Кыргызстан», «Асман Ала-Тоо», «Ата Мекен», «Власть народу», Партия зеленых, Партия коммунистов Кыргызстана, «Реформа», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Улуу Кыргызстан»).

Еще 23 партии будут выдвигаться только в одном городе — «Улутман», «Акшумкар», «Калк ынтымагы», Партия энергетиков, «Адилет», «Адилеттуу Кыргызстан», «Ак-Бата», «Ала-Тоо-кыргыз жери», «Буткул жаштар», «Калыс», «Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана», «Народная партия», «Наш народ», «Демократическое движение Кыргызстана», «Патриот», «Свобода выбора», «Тилектештик», «Эл биримдиги», «Элдик-Народная», «Асыл мурас-жаштар», «Кучтуу коом», «Столица», «Тазалык».

При этом больше всего партий — 27 — будут бороться за места в Бишкекском городском кенеше, меньше всего — три — в Кок-Жангакский.

В Центризбиркоме напомнили, что в течение 10 календарных дней территориальные избирательные комиссии будут проверять поданные документы, после чего примут решение о регистрации списка кандидатов либо вынесут мотивированное решение об отказе в этом.

«Если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов она обязана уведомить политическую партию о несоответствиях. Политпартия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию», — отметили в ЦИК.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — до 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.