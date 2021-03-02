Местные выборы. Впервые будут публиковаться финансовые отчеты кандидатов

Партиям и кандидатам предоставляется возможность ознакомить избирателей со своей программой и профессиональной деятельностью на сайте ЦИК в разделе «Кандидаты и партии» — http://talapker.shailoo.gov.kg/, на котором будут размещены также и финансовые отчеты политорганизаций и претендентов, зарегистрировавшихся на предстоящие выборы в местные кенеши. Об этом сообщили в ведомстве.

Впервые на местных выборах будет публиковаться финансовая отчетность партий и кандидатов с указанием источника финансирования и всех статей расходов.

Уточняется, что для этого были внесены соответствующие изменения в выборное законодательство.

Центризбирком напоминает, что запрещаются добровольные пожертвования в избирательные фонды от иностранных государств, иностранных государственных органов, учреждений и предприятий, других иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, иностранных граждан, международных организаций, зарегистрированных в Кыргызстане юридических лиц, участниками которых являются иностранные граждане и юридические лица.

Запрещено также принимать пожертвования на выборную кампанию от лиц без гражданства, органов государственной власти и МСУ, а также от государственных и муниципальных учреждений и предприятий, воинских частей, военных учреждений и организаций. Не могут давать деньги правоохранительные органы и суды, благотворительные и религиозные организации. Кроме того, партии и самовыдвиженцы не могут принимать анонимные пожертвования.