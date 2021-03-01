Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта

Партии, зарегистрированные территориальными избирательными комиссиями, станут известны 11 марта. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, сегодня последний день подачи уведомлений.

Однако вместе с заявками об участии в кампании политорганизации должны сдать списки кандидатов, справки о создании избирательных фондов и внести залог в размере 50 тысяч сомов (для партий, баллотирующихся в Бишкекский и Ошский горкенеши. — Прим. 24.kg) и 20 тысяч для участников кампании в других городах.

«Фонды создаются только после того, как мы регистрируем уполномоченных представителей партий, и через эти фонды они должны оплатить залоговую сумму. Кроме того, до 1 марта партии должны успеть провести съезды, чтобы подать нам списки кандидатов», — пояснил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Он добавил, что до 22 марта ТИК проведут жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетени.