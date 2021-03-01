17:54
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта

Партии, зарегистрированные территориальными избирательными комиссиями, станут известны 11 марта. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, сегодня последний день подачи уведомлений.

Однако вместе с заявками об участии в кампании политорганизации должны сдать списки кандидатов, справки о создании избирательных фондов и внести залог в размере 50 тысяч сомов (для партий, баллотирующихся в Бишкекский и Ошский горкенеши. — Прим. 24.kg) и 20 тысяч для участников кампании в других городах.

«Фонды создаются только после того, как мы регистрируем уполномоченных представителей партий, и через эти фонды они должны оплатить залоговую сумму. Кроме того, до 1 марта партии должны успеть провести съезды, чтобы подать нам списки кандидатов», — пояснил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Он добавил, что до 22 марта ТИК проведут жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетени.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185019/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш
Подготовку местных выборов обсудили на заседании республиканского штаба
ГКНБ предупредил партию «Ишеним» о недопустимости использования админресурса
Местные выборы. Представителей партий просят не нарушать сроки агитации
Местные выборы. В Ошский горкенеш баллотируются 11 партий
Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут
Местные выборы. Еще четыре партии намерены баллотироваться в Бишкекский горкенеш
Местные выборы. Партиям разрешено менять в списке порядок кандидатов
В предварительный список избирателей вошли 3 миллиона 304 тысячи человек
Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог
Популярные новости
Кыргызстанцы, родившиеся c&nbsp;1940 по&nbsp;1945&nbsp;год, будут получать пособие Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Россия на&nbsp;безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
17:49
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотировать...
17:48
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
17:44
В Лейлеке дефицит бензина. Глава области рассказал о принимаемых мерах
17:36
Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта
17:21
В Джалал-Абаде начали реализацию проекта «Безопасный город»