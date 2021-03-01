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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут

Две партии участвовать в выборах в Бишкекский городской кенеш не смогут. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, партиям «Легалайз» и «Ата Журт» будет отказано в регистрации, так как они не предоставили своих уполномоченных и не открыли избирательный фонд.

«Завтра последний день, и они уже не успеют пройти эту процедуру. Поэтому, по умолчанию, мы их не можем внести в список потенциальных участников гонки. Таким образом, на сегодня остались 30 партий, готовых побороться за мандаты», — пояснил Кайрат Маматов.

По состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Республика»;
  • «Народная партия»;
  • «Власть народу»;
  • «Содружество народов Кыргызстана»;
  • Социалистическая партия Кыргызстана;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия. «Ата Журт», очевидно, тоже откажется от участия в кампании, как отказался «Мекенчил», но на выборы идет партия «Ата Журт Кыргызстан». Стоит отметить, что в реестре Министерства юстиции о последней политорганизации нет никаких данных.

В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий.

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ата Журт»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184905/
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