Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут

Две партии участвовать в выборах в Бишкекский городской кенеш не смогут. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, партиям «Легалайз» и «Ата Журт» будет отказано в регистрации, так как они не предоставили своих уполномоченных и не открыли избирательный фонд.

«Завтра последний день, и они уже не успеют пройти эту процедуру. Поэтому, по умолчанию, мы их не можем внести в список потенциальных участников гонки. Таким образом, на сегодня остались 30 партий, готовых побороться за мандаты», — пояснил Кайрат Маматов.

По состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

НДПК;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Ата Мекен»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Республика»;

«Народная партия»;

«Власть народу»;

«Содружество народов Кыргызстана»;

Социалистическая партия Кыргызстана;

«Ата Журт Кыргызстан».

Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия. «Ата Журт», очевидно, тоже откажется от участия в кампании, как отказался «Мекенчил», но на выборы идет партия «Ата Журт Кыргызстан». Стоит отметить, что в реестре Министерства юстиции о последней политорганизации нет никаких данных.

В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий.

«Тилектештик»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ата Журт»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.