Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут

Две партии участвовать в выборах в Бишкекский городской кенеш не смогут. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.
По его словам, партиям «Легалайз» и «Ата Журт» будет отказано в регистрации, так как они не предоставили своих уполномоченных и не открыли избирательный фонд.
«Завтра последний день, и они уже не успеют пройти эту процедуру. Поэтому, по умолчанию, мы их не можем внести в список потенциальных участников гонки. Таким образом, на сегодня остались 30 партий, готовых побороться за мандаты», — пояснил Кайрат Маматов.
По состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Ата Мекен»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика»;
- «Народная партия»;
- «Власть народу»;
- «Содружество народов Кыргызстана»;
- Социалистическая партия Кыргызстана;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия. «Ата Журт», очевидно, тоже откажется от участия в кампании, как отказался «Мекенчил», но на выборы идет партия «Ата Журт Кыргызстан». Стоит отметить, что в реестре Министерства юстиции о последней политорганизации нет никаких данных.
В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий.
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ата Журт»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Элдик».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.