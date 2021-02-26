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Власть

Пресс-секретарь президента рассказала об итогах визита Садыра Жапарова в Москву

«Визит президента Кыргызстана в Российскую Федерацию прошел весьма насыщенно и продуктивно. По результатам проведенных встреч были реализованы цели, которые Садыр Жапаров обозначил накануне визита», — заявила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, достигнуты договоренности по обеспечению международной информационной безопасности, предоставлению безвозмездной технической помощи КР для создания системы маркировки товаров средствами идентификации, в области поставок сельхозпродукции. Кроме того, удалось договориться о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», после чего в республике начнется кампания по вакцинации населения.

В сфере сельского хозяйства достигнута договоренность о поставке в течение марта 4 тысяч 530 тонн семян сортов пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, сафлора, чечевицы и сои. Затронуты вопросы обеспечения безопасности российских инвесторов и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества.

Достигнуты договоренности по поставкам в ближайшее время зенитно-ракетных систем С-300 и ударных беспилотников.

Пресс-секретарь отметила, что это станет важным вкладом России в обеспечение безопасности как Кыргызстана, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ. Во время визита обсуждался также вопрос о ценовой политике на газ и горюче-смазочные материалы, деятельности Российско-Кыргызского фонда развития.

«Значительное место в переговорах на разных уровнях занимали гуманитарно-образовательные проекты и важность сохранения и развития русского языка в Кыргызстане, что подчеркнули оба президента. Стороны договорились об открытии во всех районах страны 44 школ-интернатов с русским языком обучения. Строительство учебных заведений будет вестись при поддержке российской стороны. Для работы в школах-интернатах будут привлечены российские педагоги», — поделилась подробностями Галина Байтерек.

Поднимался вопрос об открытии регулярных авиарейсов между РФ и КР и пересмотре тарифной сетки на авиабилеты до прежнего уровня. Этот вопрос носит стратегический характер и крайне важен для граждан Кыргызстана, трудящихся в Российской Федерации.

Еще одно крайне важное мероприятие — встреча Садыра Жапарова с представителями крупного российского бизнеса. Впервые подобная встреча проведена в рамках рабочего визита президента КР, что говорит об открытости крупного российского бизнеса к налаживанию контактов с партнерами из Кыргызстана и проработке новых инвестиционных направлений.

«Безусловно, это стало результатом того, что лично глава государства проявил свою заинтересованность и готовность создать условия для успешного ведения бизнеса в республике. В ходе встречи обсуждался вопрос об открытии в КР представительств крупных российских банков, что, несомненно, положит начало крепкому финансовому сотрудничеству и станет хорошим знаком для других бизнес-направлений», — подчеркнула пресс-секретарь.

Особое место в рамках визита заняла встреча Садыра Жапарова с соотечественниками, временно проживающими и трудящимися в России.

Президент однозначно дал понять, что со стороны руководства республики будут приняты все возможные меры по улучшению положения трудовых мигрантов. Вместе с тем одна из главных задач Садыра Жапарова — открытие новых инвестиционных проектов, производственных и промышленных площадок, создание новых рабочих мест, которые позволят трудовым мигрантам вернуться на родину и трудиться и жить рядом со своими семьями.

«Можно констатировать, что визит был успешным и плодотворным, отметить удовлетворенность обеих сторон результатами рабочего визита, достигнутыми договоренностями и открытыми новыми направлениями, которые обсуждались сверх запланированного сценария», — заключила Галина Байтерек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184782/
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