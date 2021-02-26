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Власть

Правительство обещает помогать бизнесу и сократить количество проверок

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, глава правительства отметил важность деятельности института бизнес-омбудсмена для обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти.

«Вопрос обеспечения гарантий госзащиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов является одним из приоритетных направлений деятельности правительства и важным элементом развития экономики страны», — сказал он.

Улукбек Марипов особо отметил важность проводимой работы с бизнесом и инвесторами, в том числе остановился на недавно состоявшейся встрече с бизнес-сообществом, где говорилось о необходимости выстраивания партнерских и взаимовыгодных отношений.

Он подчеркнул, что сегодня разрабатывается план первоочередных мер, где отдельным пакетом войдут мероприятия в части обеспечения безопасности и гарантий бизнеса при взаимодействии с правоохранительными органами.

«В ближайшее время состоится заседание Совета безопасности, где основным блоком обсуждения станут вопросы бизнеса и инвестиций, а также взаимодействие с правоохранительными органами, органами госвласти, местными самоуправлениями и их должностными лицами», — отметил премьер-министр.

Правительство проведет работу по инвентаризации НПА в сфере предпринимательства. Усовершенствуется законодательство, в том числе в части уменьшения количества проверок госорганами. Взаимодействие правоохранительных органов с бизнесом в корне изменят в сторону поддержки бизнеса.

Бизнес-омбудсмен страны Робин Орд-Смит в свою очередь подчеркнул важность эффективного взаимодействия правительства с институтом. Его профессиональная команда готова оказать максимальное содействие в рамках проводимых работ по реформам, представив актуальные предложения по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184749/
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