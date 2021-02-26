В БГК рассмотрят изменение тарифов для подключения элиток к сетям города

В Бишкекском городском кенеше рассмотрят вопрос изменения тарифов для получения технических условий и подключения к сетям в южной планировочной зоне столицы. Включить вопрос в повестку дня предложила депутат Нуржан Тынымсеитова.

По ее словам, речь идет о внесении изменений в положение о порядке и условиях выдачи технических условий и подключения объектов строительства, реконструкции, перепрофилирования, перепланировки к проектируемым сетям водопровода и канализации в южной зоне Бишкека и тарифов на выдачу технических условий и за разрешение на подключение объектов строительства, реконструкции, перепрофилирования, перепланировки к проектируемым инженерным сетям.

Глава БГК Жаныбек Абиров отметил, что по данному вопросу есть заключение постоянной комиссии по ЖКХ, но нет от профильной — по муниципальной собственности.

Глава комиссии Жумабек Салымбеков отметил, что вопрос рассматривается уже два года. «По положению было предписание прокуратуры, из-за этого все работы, выдача техусловий приостановились, не поступает около одного миллиарда сомов в бюджет», — сказал он.

Нуржан Тынымсеитова отметила, что по действующему положению оплата взимается с общей площади здания. «Сюда входят подвалы, крыши, лестницы, балконы. Предлагается заменить слово «общая» на «жилая», — отметила она.

Депутаты в итоге поддержали предложение о включении вопроса в повестку дня, однако юрист БГК напомнила, что рассматривать проект можно только если профильная комиссия предоставит заключение. Жаныбек Абиров попросил депутатов из комиссии изучить вопрос во время перерыва.