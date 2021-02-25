Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров встретился с представителями крупного российского бизнеса

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями крупного российского бизнес-сообщества в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение поддержанию и углублению кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил наличие взаимного интереса в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, недропользование, промышленное производство и туризм.

«Мы четко понимаем необходимость практической реализации крупных инвестиционных проектов, которые в свою очередь будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства также рассказал, что один из первых его указов направлен на улучшение инвестиционного климата, обеспечение свободы передвижения капитала, защиту инвесторов. Он пообещал, что на законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов.

«Хочу заверить вас в том, что Кыргызстан готов к тесному контакту с инвесторами. Вопросы развития энергетики, промышленности и инфраструктуры, туризма и новых технологий сегодня как никогда являются актуальными сферами нашего совместного сотрудничества. Убежден, что в новых условиях будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации и новых технологий», — заявил глава государства.

Садыр Жапаров также отметил потенциал в области легкой промышленности. В частности, он говорил об открытии совместных экспортно ориентированных предприятий швейно-текстильной отрасли. Кроме того, президент видит перспективу в развитии перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая продвижение вопросов строительства в Кыргызстане торгово-логистических центров для аккумулирования агропродукции и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и зарубежья.