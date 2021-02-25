17:44
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров встретился с представителями крупного российского бизнеса

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров встретился с представителями крупного российского бизнеса

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями крупного российского бизнес-сообщества в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение поддержанию и углублению кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил наличие взаимного интереса в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, недропользование, промышленное производство и туризм.

«Мы четко понимаем необходимость практической реализации крупных инвестиционных проектов, которые в свою очередь будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства также рассказал, что один из первых его указов направлен на улучшение инвестиционного климата, обеспечение свободы передвижения капитала, защиту инвесторов. Он пообещал, что на законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов.

«Хочу заверить вас в том, что Кыргызстан готов к тесному контакту с инвесторами. Вопросы развития энергетики, промышленности и инфраструктуры, туризма и новых технологий сегодня как никогда являются актуальными сферами нашего совместного сотрудничества. Убежден, что в новых условиях будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации и новых технологий», — заявил глава государства.

Садыр Жапаров также отметил потенциал в области легкой промышленности. В частности, он говорил об открытии совместных экспортно ориентированных предприятий швейно-текстильной отрасли. Кроме того, президент видит перспективу в развитии перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая продвижение вопросов строительства в Кыргызстане торгово-логистических центров для аккумулирования агропродукции и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и зарубежья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184656/
просмотров: 1356
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров и Михаил Мишустин обсудили инвестиционное сотрудничество КР и РФ
Садыр Жапаров подтвердил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах
Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы России. Что обсудили
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Татарстан готов помочь Кыргызстану с реализацией электронных проектов
Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Садыр Жапаров призвал студентов российских вузов возвращаться и развивать страну
Садыр Жапаров встретился в Москве с соотечественниками. О чем говорили
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
25 февраля, четверг
17:22
Миграция, пандемия, ранние браки. Почему дети в Кыргызстане пропускают уроки Миграция, пандемия, ранние браки. Почему дети в Кыргызс...
17:12
В Узгене женщина заявила об изнасиловании дочери. Милиция возбудила дело
17:02
Садыр Жапаров и Михаил Мишустин обсудили инвестиционное сотрудничество КР и РФ
16:57
Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог
16:51
В городе Ош 38-летний мужчина под видом продажи домов забирал у людей миллионы