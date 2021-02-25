Россия готова поставлять в Кыргызстан пшеницу, семена подсолнечника и сахар

Состоялась двусторонняя встреча министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с главой Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбеком Джаныбековым. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Стороны обсудили возможность обеспечения поставок зерна в Кыргызстан, а также вопросы поставок растительного масла. Отмечается, что уже в начале апреля РФ начнет поставки необходимого объема продовольственной пшеницы. Минсельхоз России выразил готовность оказать помощь в поставке семян подсолнечника.

Российская сторона готова поставлять в КР сахар по оптимальным ценам и в необходимых объемах.

Достигнута договоренность о поставке 4,5 тысячи тонн высокорепродуктивных семян высокоурожайных сортов зерновых, а также о подписании соглашения между правительствами Кыргызстана и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.